Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Мордовией

Прошедшей ночью украинские боевики пытались атаковать территорию России десятком беспилотников. По информации Минобороны РФ, противник запускал 12 беспилотников, два из которых ликвидированы над Мордовией.

Вместе с этим средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить БПЛА над Белгородской, Курской, Тамбовской, а также Брянской и Липецкой областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.