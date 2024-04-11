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Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Мордовией

Над Курской и Тамбовской областями российские военнослужащие сбили по три беспилотника, по два - над Белгородской областью и Республикой Мордовия, а также по одному БПЛА над Брянской и Липецкой областями.
2024-04-11 07:32:16
© Фото: РИА Новости

Прошедшей ночью украинские боевики пытались атаковать территорию России десятком беспилотников. По информации Минобороны РФ, противник запускал 12 беспилотников, два из которых ликвидированы над Мордовией.

Вместе с этим средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить БПЛА над Белгородской, Курской, Тамбовской, а также Брянской и Липецкой областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Мордовия #средства пво #СВО #украинские беспилотники
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