Экипажи кораблей ТОФ отработали стрельбу по целям в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили вертолёты и суда условного противника в Японском море. Об этом сообщили в ТОФ.

«Экипажи корветов Тихоокеанского флота «Совершенный», «Громкий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провели совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов в Японском море», - цитирует заявление РИА Новости.

Согласно сценарию маневров, в Японском море обнаружен противник, в следствие чего на корветах поднялась тревога. В ходе сближения с условным противником, матросы засекли взлеты «вражеских» вертолетов. Но экипажи корветов открыли артиллерийский огонь по целям и успешно уничтожили их. Завершились учения стрельбами по макетам морских мин.