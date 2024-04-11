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Экипажи кораблей ТОФ отработали стрельбу по целям в Японском море

Экипажи корветов поразили условного врага огнем артиллерии в рамках учений.
Глеб Владовский 2024-04-11 06:09:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили вертолёты и суда условного противника в Японском море. Об этом сообщили в ТОФ.

«Экипажи корветов Тихоокеанского флота «Совершенный», «Громкий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провели совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов в Японском море», - цитирует заявление РИА Новости.

Согласно сценарию маневров, в Японском море обнаружен противник, в следствие чего на корветах поднялась тревога. В ходе сближения с условным противником, матросы засекли взлеты «вражеских» вертолетов. Но экипажи корветов открыли артиллерийский огонь по целям и успешно уничтожили их. Завершились учения стрельбами по макетам морских мин.

#армия #учения #Тихоокеанский флот #тоф #Японское море
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