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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

В группу, которая планировала теракт, входили 6 граждан одного из государств Центральной Азии.
Игнат Далакян 2024-04-11 22:20:33
© Фото: ФСБ © Видео: ФСБ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на военном объекте в Донецке. Задержаны шесть граждан государства Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Координация деятельности террористической группы, куда вошли шесть человек, осуществлялась с территории Украины, отметили в российском силовом ведомстве. Ее участники после совершения преступления в России планировали выехать в Турцию, а оттуда намеревались переправиться на Украину.

ФСБ сообщила, что по месту проживания злоумышленников обнаружены и изъяты 2 самодельных взрывных устройства, готовых к применению, а также ручные гранаты.

#Донецк #ФСБ #террористы #Задержание
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