ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на военном объекте в Донецке. Задержаны шесть граждан государства Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Координация деятельности террористической группы, куда вошли шесть человек, осуществлялась с территории Украины, отметили в российском силовом ведомстве. Ее участники после совершения преступления в России планировали выехать в Турцию, а оттуда намеревались переправиться на Украину.

ФСБ сообщила, что по месту проживания злоумышленников обнаружены и изъяты 2 самодельных взрывных устройства, готовых к применению, а также ручные гранаты.