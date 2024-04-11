МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

Федеральной службой безопасности предотвращен теракт в синагоге, который планировал уроженц из стран Средней Азии.
Услада Дубинина 2024-04-11 21:44:53
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости © Видео: ФСБ РФ

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в культовом европейском учреждении в Москве, которое планировал уроженец из стран Средней Азии.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан»,- заявили в спецслужбе.

Иностранец 2002 года рождения под влиянием лиц, которые осуждены за участие в деятельности террористического характера, разделял идеологию запрещенной на территории РФ террористической организации. Предварительно мужчина подготовился к осуществлению теракта, он изучил здание московской синагоги и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, спецслужбы нейтрализовали подозреваемого ответным огнем. По месту его проживания обнаружено самодельное взрывное устройство.

#Теракт #ФСБ #терроризм #Задержание #синагога
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717