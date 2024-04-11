ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в культовом европейском учреждении в Москве, которое планировал уроженец из стран Средней Азии.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан»,- заявили в спецслужбе.

Иностранец 2002 года рождения под влиянием лиц, которые осуждены за участие в деятельности террористического характера, разделял идеологию запрещенной на территории РФ террористической организации. Предварительно мужчина подготовился к осуществлению теракта, он изучил здание московской синагоги и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, спецслужбы нейтрализовали подозреваемого ответным огнем. По месту его проживания обнаружено самодельное взрывное устройство.