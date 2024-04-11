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Небензя заявил, что РФ намеренно не размещает оружие в космосе

Россия принципиально не размещает оружие в космическом пространстве, соблюдая правила Договора о космосе.
Услада Дубинина 2024-04-11 22:19:08
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российская Федерация не размещает оружие в космическом пространстве намеренно, выполняя обязательства по Договору о космосе, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве. Россия полностью исполняет обязательства по этому договору», - сказал Небензя.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности подтвердил, что опасения США о размещении Россией ядерного оружия в космосе не совпадают с действительностью.

#космос #оружие #ядерное оружие #«Договор о космосе» #небензя #в стране и мира
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