Небензя заявил, что РФ намеренно не размещает оружие в космосе

Российская Федерация не размещает оружие в космическом пространстве намеренно, выполняя обязательства по Договору о космосе, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве. Россия полностью исполняет обязательства по этому договору», - сказал Небензя.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности подтвердил, что опасения США о размещении Россией ядерного оружия в космосе не совпадают с действительностью.