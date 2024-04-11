МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цаликов совершил рабочую поездку в войска ЮВО

В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа Руслан Цаликов провел рабочее совещание с военными комиссарами субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа.
2024-04-11 18:13:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Цаликов провел рабочее совещание с военными комиссарами субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа. На встрече присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Андрей Конин, начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов.

В режиме видеосвязи приняли участие начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и военные комиссары Южного федерального округа. На совещании речь шла о развитии и совершенствовании организации мероприятий по доукомплектованию ВС РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Кроме того, Цаликов провел встречу с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #цаликов #МО РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717