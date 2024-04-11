Цаликов совершил рабочую поездку в войска ЮВО

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Цаликов провел рабочее совещание с военными комиссарами субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа. На встрече присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Андрей Конин, начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов.

В режиме видеосвязи приняли участие начальники пунктов отбора на военную службу по контракту и военные комиссары Южного федерального округа. На совещании речь шла о развитии и совершенствовании организации мероприятий по доукомплектованию ВС РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Кроме того, Цаликов провел встречу с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.