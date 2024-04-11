ФБР опасается теракта в США после событий в «Крокусе»

Федеральное бюро расследований США опасается угрозы террористической атаки после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рэй.

«Сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине», - сообщил Рэй.

Нападение на США может осуществить террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация), уточнил глава ФБР. По его словам, «вдохновением» для атаки могут стать события в «Крокусе».

Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта во время подготовки к концерту группы «Пикник». Из-за нападения пострадали 695 человек, 145 числятся в погибших.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.