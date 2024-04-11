МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФБР опасается теракта в США после событий в «Крокусе»

Глава ФБР Кристофер Рэй предупредил о возможной террористической атаке в США.
Услада Дубинина 2024-04-11 18:37:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Федеральное бюро расследований США опасается угрозы террористической атаки после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рэй.

«Сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине», - сообщил Рэй.

Нападение на США может осуществить террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация), уточнил глава ФБР. По его словам, «вдохновением» для атаки могут стать события в «Крокусе».

Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта во время подготовки к концерту группы «Пикник». Из-за нападения пострадали 695 человек, 145 числятся в погибших.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #сша #террористы #атаки #Кристофер Рэй
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717