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ВС РФ поразили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью беспилотника

На кадрах зафиксировано попадание дрона во вражескую БМП.
2024-04-11 16:27:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлено поражение БМП Bradley американского производства на Авдеевском направлении.

В описании к видео сказано, что операторы БПЛА группировки войск «Центр» выявили выдвижение украинских боевиков.

«Американская БМП, стоящая на вооружении украинских националистов, была уничтожена точным ударом БПЛА», - говорится в сообщении.

На кадрах от первого лица видно, как дрон движется на технику, которая стоит на дороге. После этого следует удар и запись прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #FPV-дрон
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