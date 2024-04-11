Пуск «Ангары» с космодрома Восточный впечатлил десятки туристов

Одиннадцатого апреля ровно в полдень по московскому времени на космодроме Восточный произошло историческое событие - состоялся пуск ракеты «Ангара-А5».

Произошло это не с первого раза, предыдущие два старта по техническим причинам отменяли в самый последний момент. За стартом «Ангары» и выводом на орбиту разгонного блока с полезной нагрузкой в Амурской области следила корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Камера показала, как яркое пламя вырывается наружу и через секунду тяжелая ракета-носитель отрывается от земли.

Находящиеся на космодроме очевидцы не смогли сдержать эмоции, ведь это не просто запуск, а старт нового этапа развития отечественной космонавтики. Строительство площадки под эту ракету длилось более пяти лет, даже провели генеральную репетицию с макетом. И вот сегодня реальная ракета-носитель отправилась к звездам, имея на борту лишь полезную нагрузку, но в перспективе она будет пилотируемой.

«Ангара» - первая ракета, спроектированная после распада СССР конструкторами Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Впервые носитель этого класса запустили в 2014 году с космодрома Плесецк в Архангельской области. Позже было еще несколько запусков легких и тяжелых модификаций.

Нынешний старт стал для семейства уже седьмым. Но Плесецк обеспечивает доступ только к полярным орбитам, а в Амурской области ракета-носитель может максимально раскрыть свой потенциал. Из-за географического расположения космодрома Восточный «Ангара» сможет вывести полезную нагрузку к геостационарной орбите, где находятся спутники связи. Отсюда же короткий путь на низкую околоземную орбиту, а это значит, что для полета необходимо меньше топлива и можно взять больше груза. Но главное в том, что она доставит на орбиту модули для строительства российской орбитальной станции.

Увидеть своими глазами первый запуск тяжеловеса с самого современного и нового космодрома России в Амурской области приехали десятки туристов из разных уголков страны. Антон Санин показывает сыну ракету, пока та еще находится на стартовом столе, и рассказывает про спутник, который уже через несколько часов окажется в космосе. Они ждали этого момента больше трех лет.

«Сегодня он установлен под головным обтекателем на ракете-носителе "Ангара". Должен успешно отстыковаться на 213-й секунде и выйти на связь в 15.01 по Москве над Крымом - у нас там наземная станция управления, получить телеметрию. И уже можно будет заявить всему миру о том, что проект "Созвездие" стартовал успешно», - рассказал Антон Санин.

Сборкой и подготовкой ракеты занимался совместный расчет космодрома, это больше тысячи человек. «Ангара-А5» без головной части имеет высоту свыше 32 метров и общую взлетную массу, равную более 770 тоннам. Грузоподъемность тяжелой трехступенчатой ракеты-носителя - свыше 24 тонн. Конструкция позволяет надстраивать блоки ступеней.