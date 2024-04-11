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Инженеры приступили к оборудованию водоотводной дамбы в Оренбуржье

Сводным инженерным отрядом РВСН подготовлено около 700 мешков с песком с целью создания искусственных насыпей.
2024-04-11 13:46:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения приступили к оборудованию водоотводной дамбы в районе русла реки Елшанка, сообщат Министерство обороны России.

Укреплять дамбу необходимо, поскольку она поможет защитить дома населенных пунктов в Оренбуржье от затопления. Уже подготовлено около 700 мешков с песком для создания искусственных насыпей. После проведения мониторинга ситуации, военные инженеры РВСН также обустраивают сеть водоотводных каналов.

Жителям отрезанных паводком районов Оренбургской области доставляют воду. Для ее доставки и эвакуации людей используют моторные лодки, плавающие транспортеры и технику повышенной проходимости. Также используются автомобильные цистерны АЦ-10.

Военнослужащие подготовили и выдали более 30 тысяч литров воды населению региона. В работах задействовано более 100 военнослужащих, а также самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РВСН #дамба #Инженеры
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