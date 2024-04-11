Су-34 отработали бомбами с УМПК по ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). По данным ведомства, удары наносились по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении.

Благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы превращаются в управляемые боеприпасы, что позволяет наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской ПВО.

В ролике показаны подготовка на аэродроме, полет, работа летчиков в кабине, момент сброса боеприпасов, посадка. Кадры объективного контроля подтверждают успешное поражение целей. В описании к видео сказано, что Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.