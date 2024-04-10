ФСБ задержала агента СБУ в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области агента Службы безопасности Украины. По данным следствия, фигурант готовила теракт против военнослужащих России.

Согласно сообщению ФСБ, украинские спецслужбы завербовали местную жительницу и координировали ее деятельность в подготовке террористического акта. Также сотрудники СБУ снабжали агента взрывчаткой.

Также силовики провели обыски в доме задержанной, там были обнаружены три тротиловые шашки и компоненты для производства зажигательной смеси. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК России).