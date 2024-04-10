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ФСБ задержала агента СБУ в Запорожской области

По данным следствия, агент готовила теракт против российских военнослужащих.
Алексей Курильченко 2024-04-10 09:48:05
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области агента Службы безопасности Украины. По данным следствия, фигурант готовила теракт против военнослужащих России.

Согласно сообщению ФСБ, украинские спецслужбы завербовали местную жительницу и координировали ее деятельность в подготовке террористического акта. Также сотрудники СБУ снабжали агента взрывчаткой.

Также силовики провели обыски в доме задержанной, там были обнаружены три тротиловые шашки и компоненты для производства зажигательной смеси. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК России).

#в стране и мире #Теракт #ФСБ РФ #СБУ #запорожская область
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