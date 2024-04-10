В Ростове-на-Дону по реке запустили скоростные катера «Валдай»

В Ростове-на-Дону событие. Спустя три десятилетия по реке помчали скоростные катера. Местные жители как в детство вернулись, когда бабушка возила их маленьких в Азов. Это гигантский и амбициозный проект. Скоро по воде можно будет домчать и до Керчи, и до Мариуполя. На таких - можно их назвать «подводных кентаврах» - у новых катеров на крыльях мощность двигателя 1000 лошадиных сил.

Под гудок пассажиры начинают занимать места на современном скоростном катере. Оранжевый «Валдай» впечатляет мгновенно все семейство Шатровых. Сергей, как самый старший, момент отплытия называет историческим. После 30-летнего перерыва летающий донской флот вновь расправил крылья.

«На ракетах ездили на рыбалку. Мы пришли прокатить парня - он никогда не ездил на этих, поэтому пришли, пусть покатается», - рассказал местный житель Сергей Шатров.

Сергей помнит, морские суда - «Метеоры» и «Кометы» - возили пассажиров в Таганрог, Ейск, тогдашний Жданов - ныне он называется Мариуполь - и Керчь. Потом водное сообщение поставили на паузу. Теперь годы простоя позади. Новый «Валдай» - гордость отечественного судостроения. Это уже не те ракеты советских времен, отмечают пассажиры. Катера стали удобнее и быстрее. Новый дизайн - почти как в самолете, с удобными креслами, системой климатконтроля и панорамными окнами.

«Нам нравится, особенно виды! Виды такие классные», - рассказал пассажир катера.

Но самое главное - технические характеристики. У нового катера мощность двигателя 1000 лошадиных сил. Благодаря подводным крыльям теплоход практически перелетает из одного города в другой. При скорости в 65 километров в час и идеальной погоде - по воде можно добраться из столицы Дона в Азов всего за полчаса.



Во время поездки можно практически забыть о морской болезни. Благодаря подводным крыльям судно буквально парит над водной гладью, поэтому отсутствует какая-либо тряска.

Пока регулярное водное сообщение наладили с несколькими городами Ростовской области. По планам - «Валдаи» будут совершать по 8 рейсов в день. Но уже в августе крылатый флот должен пополнить современный метеор. Он вмещает 120 человек - это в 3 раза больше, чем «Валдай». А еще - скоростной большой катер совсем скоро свяжет Ростов с Таганрогом и Волгоградом.



Через два года можно будет отчалить от Ростовской набережной и добраться до Ялтинской. И это не все. В перспективе - «Метеоры» станут перевозить туристов по воде из донского региона даже в Мариуполь.