В музее-заповеднике «Петергоф» показали подготовку к летнему сезону

Ораниенбаумский парк начинают украшать 9 десятками скульптур, владельцем которых был князь Александр Меншиков. После распаковки футляров, в которых от перепада температуры прятали ценные произведения искусства, скульптуры проверяют «поголовно».

Вместе с Ораниенбаумским парком к летнему сезону готовят Большой Меншиковский дворец. Корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко доверили задачу обеспылить крупные балясины парадной лестницы. К более мелким музейными экспонатами допускают только хранителей дворца.

«Мы имеем возможность прикоснуться к предметам, которые трогали владельцы, ухаживаем за этими предметами, отвечаем за их сохранность - мы этим очень гордимся», - рассказала о своей работе хранитель музейных предметов Большого Меншиковского дворца ГМЗ «Петергоф» Анна Новикова.

В ручную не только протирают от пыли дворцовые поверхности, но и ухаживают за цветниками с розовыми розами. Для гостей «Петергофа» бережно сохраняют атмосферу со времен императоров, поэтому гиацинты, тюльпаны, хосты, нарциссы и другие сорта цветов выбраны в пастельных оттенках.