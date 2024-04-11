МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В музее-заповеднике «Петергоф» показали подготовку к летнему сезону

Музей-заповедник «Петергоф» готовится встречать первых гостей: хранители Большого Меншиковского дворца заканчивают генеральную уборку, а садовники проверяют раскрытие цветников после зимы.
Павел Кутаренко Услада Дубинина 2024-04-11 00:13:50
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Ораниенбаумский парк начинают украшать 9 десятками скульптур, владельцем которых был князь Александр Меншиков. После распаковки футляров, в которых от перепада температуры прятали ценные произведения искусства, скульптуры проверяют «поголовно».

Вместе с Ораниенбаумским парком к летнему сезону готовят Большой Меншиковский дворец. Корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко доверили задачу обеспылить крупные балясины парадной лестницы. К более мелким музейными экспонатами допускают только хранителей дворца.

«Мы имеем возможность прикоснуться к предметам, которые трогали владельцы, ухаживаем за этими предметами, отвечаем за их сохранность - мы этим очень гордимся», - рассказала о своей работе хранитель музейных предметов Большого Меншиковского дворца ГМЗ «Петергоф» Анна Новикова.

В ручную не только протирают от пыли дворцовые поверхности, но и ухаживают за цветниками с розовыми розами. Для гостей «Петергофа» бережно сохраняют атмосферу со времен императоров, поэтому гиацинты, тюльпаны, хосты, нарциссы и другие сорта цветов выбраны в пастельных оттенках.

#музей #заповедник #Дворец #Петергоф #Санкт-Петебург #наш экслюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717