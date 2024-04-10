Офицер пресс-центра МО РФ Половодов погиб при обстреле журналистов в ЛНР

Офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов погиб при обстреле журналистов в Луганской Народной Республике.

Под обстрел ВСУ попала съемочная группа «Вести Луганск». При этом Денис члены съемочной группы Денис Шум и Артем Юндас получили ранение и контузию. На данный момент им оказывают медицинскую помощь. Сопровождающий их офицер пресс-службы российского оборонного ведомства Евгений Половодов погиб. У него остались мама, жена и маленький сын.

Евгений Половодов родился 5 ноября 1990 года в городе Братске Иркутской области. В 2013 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «специалист по связям с общественностью». С 2015 года он связал свою жизнь с военной службой, был офицером подразделения информационного обеспечения в ставшем родным для него Воронеже.

За плечами офицера сотни прекрасных репортажей о буднях Вооруженных сил России, в том числе из горячих точек - в 2021 году он выполнял специальные задачи по освещению деятельности ВС РФ в САР.

С первых дней спецоперации Евгений Половодов находился, как говорят, «за лентой», организовывал работу журналистов в составе пресс-центра группировки «Запад». Им было подготовлено более 200 уникальных репортажей и сюжетов о подвигах российских военнослужащих на передовой. Половодов был награжден медалью Суворова.

Телеканал «Звезда» выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги и товарища.