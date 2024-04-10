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Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Среди погибших оказалось двое детей.
Игнат Далакян 2024-04-10 19:26:33
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», - написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что инцидент произошел в селе Апанасовка.

Губернатор Курской области выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в связи с произошедшим.

#в стране и мире #Курская область #Трагедия #погибшие #роман старовойт
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