Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», - написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что инцидент произошел в селе Апанасовка.

Губернатор Курской области выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в связи с произошедшим.