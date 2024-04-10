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Стала известна дата похорон актера Александра Ширвиндта

Прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра по желанию семьи Александра Ширвиндта.
Игнат Далакян 2024-04-10 18:56:01
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Globallookpress

Похороны актера Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил Театр сатиры на официальном сайте.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», - цитирует «360» пресс-службу театра.

По воле актера его кремировали. Отмечается, что похороны состоятся после полудня.

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта. На церемонию прощания с артистом пришли сотни людей.

#александр ширвиндт #похороны #Новодевичье кладбище
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