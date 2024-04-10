Стала известна дата похорон актера Александра Ширвиндта

Похороны актера Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил Театр сатиры на официальном сайте.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», - цитирует «360» пресс-службу театра.

По воле актера его кремировали. Отмечается, что похороны состоятся после полудня.

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта. На церемонию прощания с артистом пришли сотни людей.