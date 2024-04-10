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Источник: белгородская чиновница Новикова задержана за взятки до 16 млн рублей

Суд избрал меру пресечения замминистра ЖКХ Белгородской области Веронике Новиковой в виде домашнего ареста до 3 июня 2024 года.
Игнат Далакян 2024-04-10 18:21:23
© Фото: Официальный сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил «Звезде» знакомый с ситуацией источник.

Сумма взяток, которые набрала замминистра ЖКХ Белгородской области Новикова, может достигать 16 миллионов рублей, отметил наш источник. Преступную деятельность пресекло региональное управление ФСБ.

Суд отправил ее под домашний арест до 3 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток, по 3 июня 24 года», - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, Вероника Новикова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Свердловском районном суде города отметили, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России.

#ФСБ #белгородская область #Задержание #наш эксклюзив #взятка
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