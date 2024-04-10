МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

Аномально жаркая погода ожидается в Москве с 10 по 14 апреля, об этом сообщило МЧС России. Ожидается среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов Цельсия.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 14 ч. 12 апреля», - сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Москве установлен 2 апреля 2024 года, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тогда воздух прогрелся до 23,2 градуса.