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МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

МЧС сообщило о среднесуточной температуре воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более до конца недели.
Услада Дубинина 2024-04-10 17:31:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аномально жаркая погода ожидается в Москве с 10 по 14 апреля, об этом сообщило МЧС России. Ожидается среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов Цельсия.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 14 ч. 12 апреля», - сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Москве установлен 2 апреля 2024 года, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тогда воздух прогрелся до 23,2 градуса.

#МЧС РФ #Жара #рекорд #прогноз погоды #погода в москве
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