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Артустановка М777 исчезла в яркой вспышке после удара «Ланцета»

Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражеское орудие.
2024-04-10 16:22:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийская установка киевских формирований была уничтожена после того, как по ней ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет». Кадрами боевой работы расчетов беспилотников на Донецком направлении поделилось Министерство обороны РФ.

С помощью разведывательных беспилотников Zala операторы засекли замаскированное украинское орудие. По полученным данным отработал «Ланцет». На кадрах объективного контроля хорошо видно, как после точного попадания происходит детонация боекомплекта.

«Мы подняли "Ланцет", прилетели в течении 15-20 минут и отработали... Не помню, где у него, с правой или с левой стороны, БК (боекомплект), все сдетонировало и там ничего не осталось... "Три семерки" (артустановка M777) отлично горит», - сказал военнослужащий с позывным Длинный.

После уничтожения цели расчеты беспилотников свернулись и переместились в безопасный район.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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