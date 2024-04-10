Артустановка М777 исчезла в яркой вспышке после удара «Ланцета»

Артиллерийская установка киевских формирований была уничтожена после того, как по ней ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет». Кадрами боевой работы расчетов беспилотников на Донецком направлении поделилось Министерство обороны РФ.

С помощью разведывательных беспилотников Zala операторы засекли замаскированное украинское орудие. По полученным данным отработал «Ланцет». На кадрах объективного контроля хорошо видно, как после точного попадания происходит детонация боекомплекта.

«Мы подняли "Ланцет", прилетели в течении 15-20 минут и отработали... Не помню, где у него, с правой или с левой стороны, БК (боекомплект), все сдетонировало и там ничего не осталось... "Три семерки" (артустановка M777) отлично горит», - сказал военнослужащий с позывным Длинный.

После уничтожения цели расчеты беспилотников свернулись и переместились в безопасный район.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.