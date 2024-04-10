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Появились фото из петербургского подвала, где жили трое детей-маугли

Трое мальчиков-маугли жили с 36-летним отцом, у которого не смогли найти документы на детей. Он сообщил, что их мать уехала в другой город с новым возлюбленным.
Дарина Криц 2024-04-10 12:05:40
© Фото: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге обнаружили трех мальчиков-маугли, обитавших с отцом в подвале девятиэтажки. Дети жили в антисанитарных и нечеловеческих условиях: в помещении был грязный диван, хлам и остатки еды на столе, немытая раковина, голые трубы. В распоряжении «Звезды» оказались фотографии из подвала многоэтажки на Московском шоссе.

На место прибыли сотрудники полиции, которых вызвала местная жительница, заметившая полуголого ребенка с грязным лицом. Дети проживали с мужчиной, который назвался их отцом. 36-летний петербуржец не смог предоставить документы на мальчиков и рассказал, что их мать уехала в другой город с новым возлюбленным, а детей оставила ему.

Трем мальчикам от двух до шести лет, об их состоянии пока нет официальной информации. По данному факту возбудили уголовное дело.

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© ТРК «Звезда»
#Санкт-Петербург #дети #наш эксклюзив #подвал #антисанитария #дети-маугли
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