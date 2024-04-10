Появились фото из петербургского подвала, где жили трое детей-маугли

В Санкт-Петербурге обнаружили трех мальчиков-маугли, обитавших с отцом в подвале девятиэтажки. Дети жили в антисанитарных и нечеловеческих условиях: в помещении был грязный диван, хлам и остатки еды на столе, немытая раковина, голые трубы. В распоряжении «Звезды» оказались фотографии из подвала многоэтажки на Московском шоссе.

На место прибыли сотрудники полиции, которых вызвала местная жительница, заметившая полуголого ребенка с грязным лицом. Дети проживали с мужчиной, который назвался их отцом. 36-летний петербуржец не смог предоставить документы на мальчиков и рассказал, что их мать уехала в другой город с новым возлюбленным, а детей оставила ему.

Трем мальчикам от двух до шести лет, об их состоянии пока нет официальной информации. По данному факту возбудили уголовное дело.