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Батарея «Гиацинтов» группировки «Восток» поразила сотни целей в зоне СВО

Кадрами боевой работы артиллеристов на Южно-Донецком направлении поделилось Минобороны России.
2024-04-10 12:02:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Батарея САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» из Южно-Сахалинска поразила сотни целей с начала спецоперации. По данным Минобороны России, под удар попадали американские буксируемые гаубицы M777, советские гаубицы Д-30, минометы и другая техника противника.

Расчеты самоходок ведут контрбатарейную борьбу, наносят удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и скоплениям живой силы противника. Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами, уточняет ведомство.

«Это может быть любая цель, как артиллерийское орудие, БМП или группа пехоты. Расчетом были поражены орудия Д-20, Д-30, а также минометные расчеты противника», - отметил командир орудия с позывным Костыль.

На записи показано как артиллеристы производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Самоходка спрятана среди деревьев и накрыта маскировочной сетью. При выстреле вспышка пламени озаряет пространство, из-за отдачи орудие откатывается назад, открывается затвор, вылетает стреляный поддон, после чего ствол возвращается в исходное положение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Гиацинт #СВО
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