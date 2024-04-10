ВП проверила автомобили в Белгородской области на причастность к ДРГ

Министерство обороны России показало работу военной полиции в белгородском приграничье. Проверяется каждый автомобиль, чтобы не допустить проникновения в Россию украинских диверсантов и националистов.

На блокпостах военная полиция обеспечивает безопасность движения воинских колонн, досматривает людей, проверяет машины и находящиеся в них грузы. Посменно военнослужащие ведут патрулирование в населенных пунктах, реагируют на любые жалобы местных жителей.

«Местное население на нашу работу реагирует положительно. Люди относятся с пониманием, ведь это все для их же безопасности», - рассказал командир отделения сводного отряда военной полиции с позывным Корсар.

Военнослужащие военной полиции работают как в дневное, так и в ночное время суток в тесном сотрудничестве с сотрудниками МВД, следят за правопорядком и обеспечивают безопасность деятельности воинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.