МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВП проверила автомобили в Белгородской области на причастность к ДРГ

Посменно военные полицейские ведут патрулирование в населенных пунктах, реагируют на любые жалобы местных жителей.
2024-04-10 11:26:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало работу военной полиции в белгородском приграничье. Проверяется каждый автомобиль, чтобы не допустить проникновения в Россию украинских диверсантов и националистов.

На блокпостах военная полиция обеспечивает безопасность движения воинских колонн, досматривает людей, проверяет машины и находящиеся в них грузы. Посменно военнослужащие ведут патрулирование в населенных пунктах, реагируют на любые жалобы местных жителей.

«Местное население на нашу работу реагирует положительно. Люди относятся с пониманием, ведь это все для их же безопасности», - рассказал командир отделения сводного отряда военной полиции с позывным Корсар.

Военнослужащие военной полиции работают как в дневное, так и в ночное время суток в тесном сотрудничестве с сотрудниками МВД, следят за правопорядком и обеспечивают безопасность деятельности воинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Военная полиция #МО РФ #дрг
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717