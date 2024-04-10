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«Град» обрушился на пехоту ВСУ на Соледаро-Северском направлении

Боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника.
2024-04-10 10:35:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ публикует Министерство обороны РФ. По данным ведомства, артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Соледаро-Северском направлении.

Во время разведки были обнаружены координаты противника. Данные передали артиллерийским подразделениям, расчеты выдвинулись в заданный район.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение целей.

В описании к видео сказано, что артиллеристы-десантники наносят противнику огневое поражение в дневное и ночное время суток, не давая ему шансов на ротацию войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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