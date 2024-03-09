Пленный Бучок считает, что назначение Сырского не улучшит положение ВСУ

Пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал, как проходил подготовку в Британии, почему сдался российским штурмовикам и посоветовал жителям Украины всеми силами избегать мобилизации.

Бучок рассказал, что попался военкомам, когда ехал домой с учебы.

«На блокпосту остановили автомобиль, проверили документы. Сказали, что все, приплыл, посадили в свою машину и отвезли в военкомат», - рассказал он.

Курс молодого бойца он проходил в Великобритании. Там украинцев учили пользоваться оружием, медицине.

«С нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если возьмем их в плен», - говорит Бучок.

В бригаде, куда он попал после учебки, командиры заставляли заниматься мародерством. Обеспечения не было, все приходилось покупать за свои деньги. Экипировку выдали в Великобритании.

«Бронеплиты дали такие, что можно проткнуть ножом. Каски тоже учебные, пришлось покупать самим. Командиры заставляли ходить по жилым домам и выносить мебель, унитазы и приносить на их командные пункты и в места их проживания», - рассказал пленный.

В холодное время дрова для обогрева бойцы ВСУ тоже добывали в жилых домах, говорит он. Вытаскивали мебель и пускали ее на топку. Когда россияне начали штурмовать позиции бригады, Бучок «сидел на рации» и докладывал, что происходит.

«Командование говорило: никуда не отступать, стоять до конца, до последнего бойца. Через минут пять услышал, что закончилась стрельба. Вышел из блиндажа, увидел, что никого нет. Понял, что меня свои же бросили, убежали и ничего не сказали. Принял сам решение сложить оружие», - рассказал пленный.

Бучок посоветовал землякам прятаться и всеми силами отбиваться от мобилизации. Если есть возможность убегать в другую страну - убегать. Назначение главкомом ВСУ Александра Сырского ничего не изменит, считает он. У генерала «большой кровавый след», и он только усугубит ситуацию, сказал пленный.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.