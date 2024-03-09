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Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID

По словам представителя Госдепа, американцы занимались в этой африканской стране оценкой демократии и управления.
Владимир Рубанов 2024-03-09 07:23:01
© Фото: Zhang Baoping XinHua, Global Look Press

Власти Зимбабве в феврале выдворили сотрудников Агентства по международному развитию Соединенных Штатов (USAID), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, американцы занимались в этой африканской стране оценкой демократии и управления.

Как сообщил представитель Госдепа, в прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно арестовали сотрудников и контрактных работников USAID. Представители миссии «подверглись жестокому обращению, длительным допросам и запугиванию», а также «небезопасной и принудительной транспортировке в ночное время».

В Госдепе сообщили, что группа USAID была «законно допущена» в страну для участия в демократических реформах. По словам Миллера, местным властям «самым решительным образом» объяснили, что такие действия являются «вопиющими, неоправданными и неприемлемыми».

После всего случившегося правительство Зимбабве заявило, что хочет продолжить международное сотрудничество и демократические реформы, сообщил представитель Госдепа. Он заявил, что «народ Зимбабве заслуживает лучшего» и заверил, что Вашингтон «продолжит поддерживать его».

Ранее США продлили санкции против президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и других высших чиновников страны.

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