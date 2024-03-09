В Техасе недалеко от границы с Мексикой упал вертолет национальной гвардии

В американском штате Техас в городе Ла-Грулла упал вертолет национальной гвардии Eurocopter UH-72 Lakota. Об этом пишет ABC News. Происшествие случилось в пятницу вечером недалеко от границы с Мексикой.

«Два человека погибли и третий получил ранения», - утверждает телеканал со ссылкой на представителя министерства обороны

Сейчас ведется расследование ЧП. На месте работают полицейские и спасатели. Помощь в ликвидации инцидента оказывали помощники шерифа округа.

Напомним, на днях в Тихом океане потерпел крушение вертолет Eurocopter Panther мексиканского ВМФ. Он упал в воду.

ЧП случилось после взлета с палубы патрульного корабля. Погибли 3 человека.