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В Техасе недалеко от границы с Мексикой упал вертолет национальной гвардии

В результате крушения погибли два человека.
Сергей Лебедев 2024-03-09 05:53:01
© Фото: Tian Dan, XinHua, Global Look Press

В американском штате Техас в городе Ла-Грулла упал вертолет национальной гвардии Eurocopter UH-72 Lakota. Об этом пишет ABC News. Происшествие случилось в пятницу вечером недалеко от границы с Мексикой.

«Два человека погибли и третий получил ранения», - утверждает  телеканал со ссылкой на представителя министерства обороны

Сейчас ведется расследование ЧП. На месте работают полицейские и спасатели. Помощь в ликвидации инцидента оказывали помощники шерифа округа.

Напомним, на днях в Тихом океане потерпел крушение вертолет Eurocopter Panther мексиканского ВМФ. Он упал в воду.

ЧП случилось после взлета с палубы патрульного корабля. Погибли 3 человека.

#вертолет #сша #техас #Нацгвардия #Ла-Грулла #Eurocopter
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