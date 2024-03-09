Губернатор Голубев сообщил об отражении массовой атаки БПЛА на Таганрог

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на портовый город Таганрог, который находится на берегу Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что «последствия на земле уточняются».

Местные жители писали в социальных сетях о взрывах в небе в связи с активной работой систем ПВО.

Спустя час после первого сообщения Голубев написал, что российские военнослужащие отразили еще одну атаку дронов в небе над Ростовской областью. По его словам, было перехвачено несколько беспилотников на подлете к городу Морозовск.

Он также уточнил, что, предварительно, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, жертв нет, однако ранение получил сотрудник МЧС, который принимал участие в устранении последствий на земле. Спасателя госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор.