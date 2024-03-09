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Американец с молотком попытался ворваться в Капитолий

Полицейским пришлось применить электрошокер, чтобы задержать злоумышленника.
Сергей Лебедев 2024-03-09 02:46:01
© Фото: Alex Edelman The Photo Access Globallookpress

В Вашингтоне 33-летний житель штата Огайо с молотком пытался проникнуть в здание, в котором находится Конгресс США. Его задержала полиция Капитолия, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что молоток у злоумышленника в сумке обнаружили, когда он проходил досмотр в центре для посетителей. На опасный предмет указал рентген.

Стражи порядка попытались открыть сумку с молотком, но им было оказано сопротивление. Полицейским пришлось применить электрошокер.

В итоге мужчину задержали. Теперь его обвиняют в нападении на полицейского.

#конгресс США #Вашингтон #полиция #Капитолий #молоток
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