Американец с молотком попытался ворваться в Капитолий

В Вашингтоне 33-летний житель штата Огайо с молотком пытался проникнуть в здание, в котором находится Конгресс США. Его задержала полиция Капитолия, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что молоток у злоумышленника в сумке обнаружили, когда он проходил досмотр в центре для посетителей. На опасный предмет указал рентген.

Стражи порядка попытались открыть сумку с молотком, но им было оказано сопротивление. Полицейским пришлось применить электрошокер.

В итоге мужчину задержали. Теперь его обвиняют в нападении на полицейского.