Эдгард Запашный рассказал о смерти 22-летней артистки после представления

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки Влады Морозовой после представления, которое прошло в субботу, 9 марта.

«В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища», - рассказал народный артист России в своем Telegram-канале.

Он также опроверг сообщения некоторых Telegram-каналов, которые писали о том, что артистка скончалась за полчаса до начала представления. Запашный отметил, что «это вранье».

По его словам, 9 марта было два спектакля в 13 и 17 часов. Перед представлением все артисты проходят медицинское освидетельствование, и Морозова тоже его прошла, добавил гендиректор Цирка. Он также заявил, что после первого спектакля был часовой перерыв, а второй - начался иллюзионным трюком с участием трех девушек. Одна из них - дочь Аскольда Запашного Эльза - поделилась, что «Влада была очень веселой, рассказывала смешные истории, пока они ждали своего появления на манеже», передает ее слова Эдгард Запашный.

«Как только Влада зашла за кулисы, зашла самостоятельно, вдруг она упала, потеряла сознание», - сказал прославленный дрессировщик.

После этого в Цирк приехали три бригады скорой помощи, которые в течение трех часов, пока шло представление, «делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь», заявил Запашный. По его словам, причиной смерти стала остановка сердца.