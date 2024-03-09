В Парке «Патриот» впервые прошел Кубок ВС РФ по скоростному спуску на коньках

В Парке «Патриот» впервые прошел Кубок Вооруженных сил по скоростному спуску на коньках. Заточенные лезвия, защитная экипировка для рук, ног и головы - важные атрибуты сегодняшнего заезда. Айскросс - один из самых опасных видов спорта. Подходит он не каждому, часто приходится сталкиваться с серьезными травмами, долго и упорно тренировать координацию, технику и улучшать время спуска. Дистанцию в несколько сотен метров, спортсмены могут преодолеть за считанные секунды. Среди таких и Владимир Бахмутов, он не раз побеждал в открытом кубке мира по скоростному спуску на коньках.

«Тенденция, конечно, есть, очень много новых спортсменов появляются каждый месяц и все отзываются положительно. Я не видел ни одного, кто бы ушел. Только сейчас мы потихоньку начинаем возрождать этот вид спорта и здорово, что именно Россия является лидером в этом виде спорта с самыми крупными соревнованиями», - рассказал спортсмен Владимир Бахмутов.

Для «Патриота» соревнования по айскроссу не в новинку, но каждый раз к ним готовятся все серьезнее. Особенно, когда бороться приходится за медали открытого чемпионата России. С трибуны открывается вид на всю полосу препятствий. Спортсмены разгоняются с такой скоростью, что остановиться могут только врезавшись в мат. Пока профессионалы готовятся к своему первому весеннему заезду, новички, среди них, кстати, команда военнослужащих, борются за кубок Вооруженных сил России.

«Смена позиций неоднократная, хотя длилась гонка 30 секунд, но это завораживало публику», - выразил надежду игрок хоккейного клуба «Патриот» Всеволод Попов.

Всеволод Попов участвует в каждом соревновании за кубок Парка «Патриот», они проходят несколько раз в год. Признается, что впервые на коньки встал еще в детстве - мечтал стать хоккеистом. Что однажды будет соревноваться за армейский кубок - даже представить не мог.

«Представлены участники разных возрастных категорий, все могу соревноваться одновременно, это нормально», - признался Всеволод Попов.

На трассе можно столкнуться с крутыми поворотами и трамплинами. Местами скорость разгона может достигать до 80 километров в час, а стартовать и вовсе приходится рука об руку. Кубок Вооруженных сил России по скоростному спуску на коньках прошел впервые. Попробовать свои силы и ярко дебютировать смогли сразу 12 команд военнослужащих из Сухопутных и Воздушно-космических войск, Военно-морского флота, Центрального, Ленинградского, Южного и Московского военных округов.