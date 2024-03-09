«Ураган» и «Гроза»: почему ВСУ ждет «плохая погода» на Авдеевском направлении

Для таких мощных колес любое бездорожье - не помеха. Расчеты сразу двух реактивных систем залпового огня «Ураган» приближаются к огневым рубежам и занимают позиции.

Пока оператор-топогеодезист настраивает артиллерийскую буссоль, его товарищи устанавливают опоры и переводят направляющие в боевое положение. Работают молча и очень быстро, каждое действие отточено до автоматизма.

«Слаженность в коллективе много что значит. Потому что можно наводиться от 30 минут и больше. Но мы наводимся до 3 минут...Моя машина самая лучшая, потому что у нее нет никаких нареканий», - заявил топогеодезист с позывным «Рыжий».

РСЗО группировки войск «Центр» готовятся устроить для украинских боевиков огненный вихрь. Снаряды калибра 220 миллиметров накрывают колонну врага с боеприпасами, снаряжением и продовольствием. По данным воздушной разведки, грузовики везли их к позициям националистов к северо-западу от Авдеевки. Расчет уже знает - цель поражена. Пора в безопасное место.

Спрятать боевую машину с полной загрузкой, вес которой может достигать до 20 тонн, не так просто, поэтому расчет постоянно меняет позиции, чтобы скрыть ее за маскировкой от вражеских дронов. Противник постоянно охотится за «Ураганом».

В попытках выследить наши боевые машины враг беспилотников не жалеет. Именно поэтому реактивную, как и ствольную артиллерию, прикрывают такие средства радиоэлектронной борьбы, как комплекс «Гроза». Он может противостоять дронам любых типов и размеров.

«Основное предназначение - глушить радиосигналы квадрокоптеров. Чтобы они присели, сбились с ориентира, не узнали наши позиции. “Гроза” действует хорошо, отлично. Она помогает нам, недавно заглушили много дронов. За двое суток около 20 штук заглушили и автоматами сбили их», - рассказал оператор комплекса РЭБ «Гроза» с позывным «Прапор».

Под прикрытием РЭБ наши «Ураганы» продолжают накрывать позиции противника вдоль всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Все попытки боевиков огрызнуться в контратаках на западе и северо-западе от Авдеевки терпят крах.