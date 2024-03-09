Неизвестные устроили стрельбу у кафе в Люберцах, пять человек ранены

В подмосковных Люберцах возле кафе произошла стрельба, есть раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местная полиция.

Сообщение о стрельбе на Комсомольском проспекте поступило правоохранителям в субботу, 9 марта.

Когда сотрудники полиции приехали на место ЧП, они установили, что возле заведения произошел конфликт, тогда одна из сторон начала стрелять в своих оппонентов, а затем покинули место преступления.

В результате произошедшего ранения получили пять человек, в настоящий момент они находятся в больнице.

Сейчас полиция ищет стрелявших, заведено уголовное дело о хулиганстве. О причинах конфликта не сообщается, другие подробности пока не приводятся.