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Неизвестные устроили стрельбу у кафе в Люберцах, пять человек ранены

Все произошло на Комсомольском проспекте. Сейчас полиция занимается поиском стрелявших.
Анна Назайкина 2024-03-09 17:23:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

В подмосковных Люберцах возле кафе произошла стрельба, есть раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местная полиция.

Сообщение о стрельбе на Комсомольском проспекте поступило правоохранителям в субботу, 9 марта.

Когда сотрудники полиции приехали на место ЧП, они установили, что возле заведения произошел конфликт, тогда одна из сторон начала стрелять в своих оппонентов, а затем покинули место преступления.

В результате произошедшего ранения получили пять человек, в настоящий момент они находятся в больнице.

Сейчас полиция ищет стрелявших, заведено уголовное дело о хулиганстве. О причинах конфликта не сообщается, другие подробности пока не приводятся.

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