Полянский: Россия не собирается устранять Зеленского

Россия не собирается устранять главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, сообщает «360».

«Правда думаете, что, если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?» - подчеркнул он на заседании Совета Безопасности ООН.

Таким образом дипломат ответил западным представителям, обвинившим Россию в ударах по Одессе в тот момент, когда там находился глава киевского режима.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. В нем собирали безэкипажные катера.