Российские войска за сутки уничтожили 197 украинских беспилотников

Российские войска за минувшие сутки уничтожили 197 беспилотников, об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что дроны были сбиты, в частности у Ясиноватой, Новоандреевки, Яковлевки ДНР, Змиевки, Кременной, Житловки ЛНР. Также вражеские БПЛА были уничтожены в районе населенных пунктах Шевченково, Жовтневое Харьковской области, Пологи, Копани, Мирное Запорожской области, Новая Маячка и Чаплинка Херсонской области.

По данным Минобороны России, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 14 855 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ВС РФ за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer.

Также Конашенков сообщил, что нашим средствам ПВО в районе населенного пункта Красноармейск ДНР удалось сбить самолет МиГ-29 противника.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.