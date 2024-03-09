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Полковник ВВС Петров объяснил, почему Гагарин называл его школьным другом

Сегодня, 9 марта, летчику-космонавту исполнилось бы 90 лет.
Анна Назайкина 2024-03-09 12:59:01
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Полковник ВВС в отставке Валентин Петров, который был лично знаком с космонавтом Юрием Гагариным, в беседе со «Звездой» рассказал, как познакомился с ним еще до первого полета в космос и почему герой СССР называл его школьным другом.

Петров рассказал, что с Гагариным его в 1960 году познакомил космонавт Герман Титов.

«Юра меня покорил своим обликом, солнечный человек. Когда ему меня представил Герман, он (Гагарин - Прим. ред.) говорит: “Подожди, фамилия что-то мне твоя знакома, Петров? А имя не Валентин?...Ну вот, Герман, мой школьный друг опять со мной», - сказал Гагарин.

Оказалось, что в школе он сидел за одной партой с полным тезкой Валентина Петрова. С тех пор космонавт стал называть его своим школьным другом, что многих удивляло.   

«Когда он (Гагарин - Прим. ред.) полетел, я от восторга всем заявил: “Ребята, мне повезло, я его знал еще до полета”», - рассказал полковник Петров.

Также она вспомнил о случае с Гагариным, который произошел в апреле 1966 года, когда на партийном съезде пионеры должны были выйти и вручить цветы членам президиума, однако ребята выбежали и, увидев Гагарина, все цветы подарили ему, что вызвало возмущение у первого секретаря ЦК КП Украины Петра Шелеста.

«Он сказал: “Эту, которая отвечала за пионеров, убрать с работы, это безобразие, не готова”. А Юра стоял, улыбался и старался все эти цветы раздать тем, кто были», - поделился воспоминаниями Петров.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года, ровно 90 лет назад, в деревне Клушино в Гжатском районе ныне Смоленской области. 12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком в истории, который совершил полет в космос.

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