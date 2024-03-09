Три новые особые экономические зоны создадут в России

Три новые особые экономические зоны создадут в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщается на сайте правительства России.

В Саранске и в Лямбирском муниципальном районе Мордовии появится ОЭЗ «Система». Там будут работать машиностроительное предприятие и не меньше шести компаний, которые производят строительные материалы, электрооборудование, электронную и оптическую продукцию, химическую продукцию.

ОЭЗ «Ростовская» в Новочеркасске предусматривает работу комплекса по сжижению природного газа, завода по производству оборудования для очистных сооружений и химического предприятия по производству синтетических смол и защитно-декоративных материалов.

Особую экономическую зону «Эмаус» развернут в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Ее резиденты будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла и созданием отечественных канатных дорог, сообщает «360».

Кроме того, в ОЭЗ в Калужской области включат площадку в Бабынинском муниципальном районе, где планируют запустить три фармпроизводства.

Новую территорию включат также в ОЭЗ «Липецк». На площадке бывшего тракторного завода планируется производить сельскохозяйственные машины и прицепы.