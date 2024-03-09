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«Зеркало недели»: Залужного до назначения послом признали непригодным к службе

В феврале экс-главком ВСУ принял решение уволиться из армии.
Владимир Рубанов 2024-03-09 12:01:01
© Фото: IMAGO, Ruslan Kaniuka, Ukrinform, www.imago-images.de, Global Look Press

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел военно-врачебную комиссию, пишет издание «Зеркало недели». Медики признали его непригодным для службы в армии.

После увольнения с поста Зеленский перевел Залужного в распоряжение министра обороны. Но Рустем Умеров и сам Владимир Зеленский не предложили ему военную должность, которая соответствовала бы его опыту и подготовке.

В феврале Залужный принял решение уволиться с военной службы. По закону военнослужащий перестает получать денежное довольствие, кроме оклада по воинскому званию, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра. У генерала Залужного это 1762 гривны (около 4 179 рублей) в месяц.

МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании, передает радио «Спутник».

#Украина #ВСУ #Великобритания #Владимир Зеленский #посол #Назначение #Валерий Залужный #Рустем Умеров
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