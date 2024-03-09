«Зеркало недели»: Залужного до назначения послом признали непригодным к службе

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел военно-врачебную комиссию, пишет издание «Зеркало недели». Медики признали его непригодным для службы в армии.

После увольнения с поста Зеленский перевел Залужного в распоряжение министра обороны. Но Рустем Умеров и сам Владимир Зеленский не предложили ему военную должность, которая соответствовала бы его опыту и подготовке.

В феврале Залужный принял решение уволиться с военной службы. По закону военнослужащий перестает получать денежное довольствие, кроме оклада по воинскому званию, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра. У генерала Залужного это 1762 гривны (около 4 179 рублей) в месяц.

МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании, передает радио «Спутник».