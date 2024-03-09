Инфраструктура Таганрога не повреждена после атаки БПЛА

Городская инфраструктура в Таганроге не повреждена после ночной массированной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Правоохранительные органы работают на месте падения обломков, сообщает RT.

Ранее Голубев сообщал, что ПВО в Таганроге отразила массовую атаку украинских беспилотников. погибших нет. Был ранен сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Его госпитализировали, опасности для его жизни нет.

Позже средства ПВО сбили еще несколько дронов на подлете к Морозовску.

По данным Минобороны России, за ночь был перехвачен и уничтожен 41 беспилотник над Ростовской областью.