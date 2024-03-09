Риэлтор Самойлов рассказал, снизятся ли ставки по ипотеке до конца года

Банк России допускает снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года, но пока неясно, на сколько. Преждевременно говорить о том, что снижение будет существенным и это приведет к каким-то заметным изменениям на рынке, сказал «Звезде» почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.

«Если снижение будет происходить, например, на 1 п.п., на мой взгляд, на рынок это никак не повлияет. Просто потому что итоговые ставки по ипотеке, главному драйверу спроса, - они как были, так и останутся на абсолютно недостижимом уровне для подавляющего числа потенциальных покупателей», - сказал эксперт.

Сегодня рыночные ставки по коммерческой ипотеке, которая в первую очередь влияет на спрос на вторичном рынке, составляют примерно 18% годовых.

«Пока они не опустятся хотя бы до 12%, рассматривать это как что-то значимое для рынка неуместно. А чтобы они опустились до 12%, ключевая ставка должна опуститься ну хотя бы до 10,5 (сейчас - 16% - прим. Ред.). Я пока не вижу никаких тенденций, чтобы во второй половине года столь значимое снижение состоялось», - сказал Самойлов.

Та же ситуация и на рынке аренды. Спрос на арендное жилье во многом определен тем, что люди планировали покупку, но им пришлось отказаться именно потому, что они не тянут те условия, которые сегодня предлагаются для покупки.

Если произойдет существенное снижение ключевой ставки и ставок по ипотеке, то, вероятно, интерес к покупке снова возродится, и это повлечет отток спроса на арендном рынке, рассказал эксперт.