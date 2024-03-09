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Власти заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области после взрыва

Промышленный объект был поврежден в Кривом Роге.
Владимир Рубанов 2024-03-09 10:05:01
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пожар произошел на одном из предприятий в Днепропетровской области, заявил глава областного совета Николай Лукашук. По его словам, огонь оперативно потушили спасатели.

Кроме того, взрывы произошли в Никопольском районе, добавил Лукашук.

Промышленный объект был поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. Ночью на 9 марта в городе была объявлена воздушная тревога.

Сейчас оповещение действует на территории Николаевской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ЛНР и Запорожья.

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