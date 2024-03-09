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Бойцы штурмовых подразделений ЦВО приступили к освоению БМП-3 в зоне СВО

Все занятия организованы инструкторами с богатым боевым опытом.
2024-03-09 07:20:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Центр» приступили к освоению современных боевых машин пехоты БМП-3. Занятия проходят на полигоне в тыловой зоне специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

На первом этапе обучения показывают основы применения машины. Потом бойцам дают право самим управлять техникой и применять вооружение под надзором инструкторов. При этом осваивается стрельба с закрытой огневой позиции и при движении.

Все занятия организованы инструкторами с богатым боевым опытом по принципу «делай как я». На заключительном занятии курсанты сдадут экзамены, а также отработают исполнение обязанностей любого из членов экипажа БМП.

Инструкторы отмечают, что взаимозаменяемость членов экипажа на поле боя играет огромную роль, поэтому процесс подготовки акцентирован на разностороннем обучении каждого члена экипажа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бмп-3 #МО РФ #СВО
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