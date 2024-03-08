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Шойгу обратился к матерям военнослужащих в поздравлении с 8 Марта

Женщины одухотворяют сердца мужчин, вдохновляют их на свершения, дают жизнь и делают ее ярче и гармоничнее, отметил Шойгу.
2024-03-08 08:53:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем.

«В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин - наших мам, любимых, сестер и дочерей», - говорится в поздравлении главы Минобороны.

Женщины одухотворяют сердца мужчин, вдохновляют их на свершения, дают жизнь и делают ее ярче и гармоничнее, отметил Шойгу.

«Чуткость, внимание и настойчивость в достижении цели позволяют вам добиваться успехов практически во всех сферах деятельности», - сказал Сергей Шойгу.

В Российской армии служат и работают больше 300 тысяч женщин, которые профессионально выполняют поставленные перед ними задачи, отметил министр. Он выразил особые слова признательности матерям военнослужащих.

«Вы воспитали настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, которые мужественно и самоотверженно отстаивают независимость и безопасное будущее нашей страны», - сказал министр обороны России.

Шойгу пожелал женщинам здоровья, счастья и благополучия и добавил: «мы искренне и глубоко ценим все, что вы для нас делаете».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #женщины #военнослужащие #Вооруженные Силы РФ #8 марта #матери
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