Байден заявил, что лекарства в Москве стоят на 40% дешевле, чем в США

Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу рассказал о высокой стоимости лекарств в США и заявил, что такие же препараты в Канаде, Германии и России на 40% дешевле.

«У меня будут неприятности из-за этих слов, но любой может сесть со мной на борт номер один и полететь в Торонто, Берлин, Москву. Я имею в виду, извините, ну, даже в Москву, наверное», - сказал он.

Байден поручился, что в этих городах можно купить препараты по рецепту за 40% от стоимости, которую платят в США.

«Та же компания, тот же препарат, то же место», - сказал американский лидер.

Этих высказываний Байдена не было в заранее подготовленном тексте выступления, сообщает «Лайф».

Байден пытается снизить стоимость базовых препаратов, например, инсулина, и обвиняет оппонентов из Республиканской партии в том, что они пытаются отменить социальные программы по удешевлению лекарств.

Американский президент выступил 7 марта перед конгрессом с ежегодным посланием.