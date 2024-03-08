Матерям и женам участников СВО показали выставку картин Ильи Репина

В Московской области в преддверии Международного женского дня женам и матерям участников специальной операции показали выставку картин Ильи Репина. Загадочные, милые, трогательные и запоминающиеся лица русских женщин всегда были коньком знаменитого художника.

Илья Репин, как сказали бы сейчас, был креативщиком. Он писал не только на холсте, но даже на линолеуме. Именно такое полотно «Гопак» больше всего приглянулось Алене Карабет - дочери Героя России Ольги Качуры, погибшей под обстрелом украинских боевиков.

«Женщина со стальным характером. Я таких мужчин не знаю, которые были бы похожи на мою маму. Человек, с которым ничего не страшно», - говорит Алена Карабет.

В Донецке в канун праздника почтили память Ольги Качуры. А недавно в Новокузнецке в честь нее открыли памятник. «Корса» была единственной женщиной среди командиров артиллерийских дивизионов. В звании полковника она умело руководила подразделением и громила боевиков. Ольга Качура стала символом женщин-защитниц Донбасса. Теперь ее дочь и родственники всех остальных павших Героев находятся под опекой фонда «Защитники Отечества».

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева лично пообщалась с матерями и женами российских бойцов.

«Женщины улыбались. Для нас это было, наверное, самой большой радостью и пониманием, что работаем не зря», - отметила она.

Анна Цивилева отметила, что в фонде хотели сделать приятное женщинам перед праздником, немножечко отвлечь их, вдохновить и воодушевить.