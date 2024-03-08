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В Москве задержали похитившего партию тюльпанов на сумму более 2 млн рублей

Мошенник обманул предпринимательницу из Архангельска, которая хотела доставить цветы из Москвы.
Максим Крюков 2024-03-08 04:34:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В Москве сотрудники полиции задержали афериста, который подозревается в хищении тюльпанов на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги», - передает сообщение телеканал «360».

Уточняется, что подозреваемый отправил водителя для перевозки цветов по измененному маршруту, в итоге вся партия была доставлена на другой адрес. Личность нарушителя удалось установить сотрудникам УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенные цветы вернули владелице, заключила Волк.

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