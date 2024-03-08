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NYT: военачальники США, включая Остина, недовольны стратегией Украины

Американские военные стратеги считают, что ВСУ необходимо концентрировать свои силы «на одной большей битве», пишет The New York Times.
Максим Крюков 2024-03-08 04:02:01
© Фото: Rod Lamkey Keystone Press Agency Global Look Press

Соединенные Штаты Америки недовольны тактикой ведения боевых действий, которую выбрали ВСУ. Это приводит к «взаимному разочарованию» Вашингтона и Киева, пишет американская газета The New York Times.

«Спустя более двух лет после начала военного союза связи между Соединенными Штатами и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее», - говорится в материале.

Как сообщает издание, американские военные стратеги, в том числе шеф Пентагона Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо концентрировать свои силы «на одной большей битве». В Вашингтоне также возмущены тем, что Владимир Зеленский тратит силы на города, которые, по мнению американских чиновников, «не имеют стратегической ценности», передает RT.

В Киеве в свою очередь негодуют из-за того, что «американский политический паралич привел к нехватке снарядов». В связи с тем, что «каждый день проходит без новых поставок боеприпасов и артиллерии», а украинским боевикам приходится «экономить имеющиеся у них снаряды», в рядах ВСУ «страдает моральный дух».

Кроме того, официальные лица США уверены, что «Украина защищала Авдеевку слишком долго и слишком дорогой ценой». Напомним, о полном освобождении города от ВСУ министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину вечером 17 февраля.

#Украина #сша #ВСУ #тактика #недовольство #военная стратегия
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