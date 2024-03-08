В Одессе прогремела серия взрывов

В ночь на пятницу в Одессе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Life. Также в городе и области была слышна работа средств противовоздушной обороны.

Кроме того, в Одессе была объявлена воздушная тревога. Такие данные приводятся украинским Министерством цифровой трансформации.

Напомним, на этой неделе российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Там боевики собирали безэкипажные катера.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута. Объект успешно поражен.