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В Одессе прогремела серия взрывов

В городе была объявлена воздушная тревога.
Сергей Лебедев 2024-03-08 03:45:01
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

В ночь на пятницу в Одессе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Life. Также в городе и области была слышна работа средств противовоздушной обороны.

Кроме того, в Одессе была объявлена воздушная тревога. Такие данные приводятся украинским Министерством цифровой трансформации.

Напомним, на этой неделе российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Там боевики собирали безэкипажные катера.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута. Объект успешно поражен.

#взрыв #Украина #одесса #воздушная тревога
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