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ВСУ ударили по Горловке кассетными снарядами калибром 155 мм

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелу подвергся Никитовский район города.
Максим Крюков 2024-03-08 23:32:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Горловку, выпустив по Никитовскому району города два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.25 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что украинские боевики ударили по Куйбышевскому району Донецка. В период с 17.30 до 20.40 из населенного пункта Карловка ВСУ в общей сложности выпустили 9 снарядов калибром 155 мм. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в пятницу, 8 марта, украинские радикалы 10 раз обстреливали столицу ДНР. В направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 22 снаряда калибром 155 мм и один дрон-камикадзе. Градоначальник уточнил, что в Петровском и Куйбышевском районах повреждены частные дома.

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