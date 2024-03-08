Волонтеры поздравили снайпера и ветерана войны Евгению Нечаеву с 8 Марта

Ветерана Великой Отечественной войны, единственную женщину в 217-м стрелковом полку - Евгению Нечаеву с 8 Марта поздравили волонтеры Победы. На фронт она пошла добровольцем. После двух лет жизни в оккупированном фашистами Харькове.

«Как только освободили Харьков - сразу брат пошел, а за братом и я пошла», - рассказала ветеран Евгения Нечаева.

В Великую Отечественную Евгения Нечаева была снайпером, форсировала Днепр, дважды была ранена осколками - в голову и ногу. Долгожданную победу Евгения Николаевна встретила в Чехословакии.