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Волонтеры поздравили снайпера и ветерана войны Евгению Нечаеву с 8 Марта

На фронт Евгения Николаевна Нечаева пошла добровольцем, сразу после освобождения нашими войсками Харькова.
Ян Брацкий 2024-03-08 22:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветерана Великой Отечественной войны, единственную женщину в 217-м стрелковом полку - Евгению Нечаеву с 8 Марта поздравили волонтеры Победы. На фронт она пошла добровольцем. После двух лет жизни в оккупированном фашистами Харькове.

«Как только освободили Харьков - сразу брат пошел, а за братом и я пошла», - рассказала ветеран Евгения Нечаева.

В Великую Отечественную Евгения Нечаева была снайпером, форсировала Днепр, дважды была ранена осколками - в голову и ногу. Долгожданную победу Евгения Николаевна встретила в Чехословакии.

#Великая Отечественная война #8 марта #Ветеран #Волонтеры Победы
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